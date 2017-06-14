محلل طيران يوثق رحلته إلى قطر بالصور، فماذا شاهد؟

يذكر أن أليكس هو محلل طيران ويقدم تقارير عبر سكاي نيوز وغيرها، ونشر تحليله عن رحلته إلى الدوحة عبر موقع The Points Guy الذي يهتم بأخبار ونصائح السفر والطيران ويزور الموقع 4 ملايين متصفح شهرياً.

ورغب أليكس من خلال هذه التجربة في مشاهدة مدى تأثير قطع العلاقات على حركة مطار الدوحة.

وأول ما لاحظه هو خلو مقاعد الرحلة سواءً في الدرجة السياحية أو درجة الأعمال، فيما وصف مطار الدوحة عند وصوله بـ “المهجور تماماً”، فبجانب المسافرين معه على نفس الرحلة وطاقم العمل لم يكن هناك مسافرون آخرون.

وأضاف أليكس: يوجد على مكتب ختم الجوازات أكثر من 15 موظفاً ينتظرون خدمة الزوار، وأنهوا بطاقة الصعود خلال دقائق، مبيناً أنه عندما حاول سؤال الموظفين في المطار أو الفندق كان الأغلب يتفادى التحدث عن المشكلة بشكل مباشر.

وعندما شاهد أليكس لوحة الرحلات الجوية وهو في طريقه إلى الطيارة للتوجه إلى الدوحة كانت معظم الرحلات ملغية مثل الدوحة- أبوظبي، أو الدوحة- جدة، وذلك بسبب تفعيل قطع العلاقات ووقف الطيران منذ أيام عدة.

كما أغلق رجال الشرطة أجهزة الأمان وعندما شاهدوا أليكس يقترب أعادوا تشغيل الأجهزة.

وبخصوص الدب الكبير في مطار قطر الذي يعد أحد أعمال النحات أورس فيشر فكان المكان من حوله خالياً باستثناء اثنين من المسافرين اللذين توقفا لالتقاط صورة.

كما كانت محلات التسوق في المطار خالية تماماً، وكذلك الحال بالنسبة لصالة المرجان لرجال الأعمال، عندها تساءل أليكس إذا كان هو المسافر الوحيد في المطار بأكمله فكان الصوت الوحيد في الصالة هو صوت خرير الماء من النافورة التي تقع في منتصف الصالة.

وعندما بدأ أليكس البحث عن مسافرين آخرين لم يجد سوى بعض موظفي المطار، أما المطعم في الدور العلوي فكان به اثنان من المسافرين فقط.

إليكم بعض الصور التي رصدها المحلل أثناء رحلته: