 الشعراء والمشاهير يشاركون في حملة إخراج سجناء الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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الشعراء والمشاهير يشاركون في حملة إخراج سجناء الجوف

الشعراء والمشاهير يشاركون في حملة إخراج سجناء الجوف
المناطق- محمد الحسن

مع انطلاقة #حمله_اخراج_سجناء_الجوف مساء اليوم الأربعاء التي تنظمها وتشرف عليها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف ” تراحم” يصل عدد من الشعراء ومشاهير التواصل الاجتماعي، لمنطقة الجوف للمشاركة في الحملة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحملة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أنه من المقرر أن يصل عدد من الشعراء والمنشدين والإعلاميين من مختلف مناطق المملكة وذلك للمشاركة
في الحملة التي ستنطلق مساء اليوم الاربعاء.

وقدم الحموان الشكر لهم على مشاركتهم الاجتماعية هذه، مشيداً في الوقت ذاته بالتفاعل الإعلامي الكبير الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة سواء من داخل المنطقة أو من خارجها.
متمنيا أن تتكلل الجهود المبذولة لتسديد ديون جميع المساجين وإخراجهم، من خلال إيداع التبرعات في حسابات اللجنة.مصرف
الراجحي آيبان 0380000554608010070076
البـنك الأهـلي آيـبـان
1210000041351633000106

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