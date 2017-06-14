 محافظ الأفلاج يزور دار الملاحظة الاجتماعية ويشارك النزلاء الافطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ الأفلاج يزور دار الملاحظة الاجتماعية ويشارك النزلاء الافطار

محافظ الأفلاج يزور دار الملاحظة الاجتماعية ويشارك النزلاء الافطار
المناطق- الأفلاج

زار محافظ الأفلاج المكلف أ /إبراهيم بن محمد المزروع دار الملاحظة الاجتماعية بالمحافظة ، والتقى بأبنائه النزلاء وشاركهم الافطار الجماعي الذي تنظمه الإدارة سنويا ضمن برامجها وانشطتها ، والقى كلمة توجيهيه قبل ان يقوم برفقة مدير الدار مفلح الكبرى ورؤساء الأقسام بجولة على كافة المرافق اطلع خلالها على مايُقدم للابناء.

شملت الجولة : المنشأة الرياضية وما تحويه من اجهزة رياضية ، والعيادة الطبية ، والمعرض الدائم الذي يعمل عليه الابناء نزلاء الدار ، ووسائل الترفية المهيأة، وغرف الزوار وما تحويه من تجهيزات ، ومكاتب الجهات المساندة للدار في عملها كمكتب القاضي ومكاتب دائرة التحقيق والادعاء العام ومكاتب الحراسات الامنية بتجهيزاتها المنفذة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما استمع محافظ الافلاج المكلف الى شرح عن ما تقدمه الوزارة من خدمات اجتماعية وبرامج وانشطة ومتابعة لقضايا الاحداث لدى الجهات المعنية من المختصين .

وفي نهاية الزيارة ابدى المزروع سعادته واعجابه بما شاهده ، وشكر الله عز وجل ، وأثنى على جهود وزارة العمل والتنمية لخدمة جميع الفئات المشمولة بالرعاية ومن بينهم الابناء نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية .

يُذكر ان دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الافلاج  التابعة لفرع عمل وتنمية الرياض تُفعّل العديد من البرامج والأنشطة  وتقوم بدور ايجابي في توجيه سلوك النزلاء واكسابهم العديد من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التكيف مع المجتمع عند خروجهم.

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