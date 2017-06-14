نائب أمير جازان يشكر سمو ولي ولي العهد لتبرعه بمليوني ريال لسجناء المطالبات المالية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان شكره وتقديره ، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لتبرع سموه بمبلغ مليوني ريال ، وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية التي نظمتها مساء أمس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة جازان .

وثمن سمو نائب أمير منطقة جازان اهتمام ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ورعايتهم لمصالح المواطنين وتلمس احتياجاتهم والعمل الفاعل لأجل تفريج كرب المعسرين ، مؤكدا أن التبرع الكريم من سمو ولي ولي العهد سيكون له إسهام فاعل إلى جانب تبرعات الحملة في تفريج الكربة عن السجناء في المطالبات المالية، مؤكدا اعتزاز الجميع بهذه اللفتة الكريمة والمساهمة الفاعلة من سموه .

وأضاف أن التبرع السخي من سمو ولي ولي العهد للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في منطقة جازان ، سيكون خير عون للجنة لأداء رسالتها السامية في رعاية السجناء وتأهيلهم ورعاية أسرهم ، فضلا عن مساعدة المفرج عنهم ، سائلاً الله تعالى أن يكتب ذلك العمل في ميزان حسنات سمو ولي ولي العهد .