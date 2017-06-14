4 قتلى بينهم منفذ الهجوم في حادث سان فرانسيسكو

قالت الشرطة أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا بعدما فتح شخص النار داخل منشأة تابعة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس في سان فرانسيسكو. وأضافت الشرطة أن مطلق النار كان يرتدي زي الشركة لكن لم يعرف بعد إن كان موظفا بها.

وتابعت الشرطة أن مطلق النار انتحر بإطلاق النار على نفسه بعدما واجهته الشرطة.

وكان تلفزيونان محليان ذكرا في وقت سابق أن أربعة أشخاص قتلوا بينهم المهاجم.

وذكر تلفزيونا (إن.بي.سي باي إيريا) و (إيه.بي.سي 77) أن المهاجم الذي قالا إنه موظف بالشركة أطلق النار على نفسه عقب مواجهة الشرطة له بعدما فتح النار على زملائه. وأضافا مستشهدين بمصادر من سلطات إنفاذ القانون أنه توفي لاحقا في مستشفى بالمنطقة.

وقالت شرطة المدينة إن المبنى آمن لكنها لم تقدم معلومات بشأن الضحايا.

وأظهرت لقطات مصورة مباشرة وجودا مكثفا للشرطة قرب المنشأة التي يعمل بها 350 موظفا.

وقالت الشركة في بيان “يونايتد بارسيل سيرفيس تؤكد حدوث واقعة تشمل موظفين داخل منشأة الشركة في سان فرانسيسكو في وقت مبكر هذا الصباح”.

وأضاف البيان “سلطات إنفاذ القانون المحلية سيطرت على المنشأة وتجري تحقيقا. لا يمكننا في هذا التوقيت تقديم معلومات بخصوص هوية الأشخاص الذين تشملهم الواقعة انتظارا لتحقيق الشرطة.