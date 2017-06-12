 الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام

الفيدرالي يرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام
المناطق- وكالات

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 1.00% و1.25% بعد اجتماعه الذي بدأ أمس، وهي المرة الثانية التي يرفع فيها البنك المركزي معدل الفائدة بعد قرار مماثل في مارس/آذار الماضي.

وأفاد مسؤولو الفيدرالي بأنهم اتفقوا على تفاصيل خطة لتقليص حيازة البنك المركزي من السندات –  المقدرة بحوالي 4.5 تريليون دولار – خلال العام الجاري، وبناء على هذه الخطة، سوف يتيح البنك المركزي بيع سندات بقيمة ستة مليارات دولار شهريا بشكل مبدئي.

وأوضح البنك المركزي أن مبيعات السندات بقيمة ستة مليارات دولار سوف تزيد تدريجيا كل ربع سنوي إلى أن تبلغ 30 مليار دولار شهريا، وبالنسبة للأوراق المالية المدعمة برهن عقاري، فمن المنتظر بيع ما قيمته أربعة مليارات دولار شهريا منها على أن تزيد تدريجيا إلى 20 مليار دولار شهريا.

ولم يكشف الفيدرالي عن تفاصيل خطته لتقليص حيازته من السندات والأوراق المالية متوقعا المضي قدما في هذا الأمر، ولكن حال تباطؤ النمو الاقتصادي، من الممكن زيادة حيازته مجددا.

وخفض الفيدرالي توقعاته لمعدل التضخم خلال عام 2017 إلى 1.6% من تقديراته السابقة عند 1.9%، كما يتوقع بلوغ معدل البطالة 4.3% بنهاية العام الجاري من 4.5%، وشدد البنك المركزي على أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة حتى الآن هذا العام.

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