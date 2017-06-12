وزير الإعلام ينذر روتانا ويعلن إيقاف “شباب البومب” في حال استمرت التجاوزات

أنذر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قناة روتانا خليجية بشأن مسلسل (شباب البومب)، مشيراً إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم حذف المشاهد السيئة وغير اللائقة والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطاب معاليه الموجه إلى القناة.

وأكد الدكتور العواد أنه سيكون هناك إجراءات صارمة بحق جميع الجهات الإعلامية التي تقدم وتعرضه مشاهد تحوي على تجاوزات دينية أو أخلاقية أو عبارات مسيئة أو محتوى غير مناسب عبر كافة القنوات التلفزيونية .