متحدث الإسكان : موعدنا غدا مع 27 ألف منتج سكني

أعلنت وزارة الإسكان في الدفعة الخامسة من برنامج سكني عن 27 ألف منتج متنوع سيكشف عنها غدا الخميس .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن وزارة الإسكان‬⁩ تواصل تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية.

وأضاف موعدنا غداً في ⁧‫سكني5‬⁩ بأكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، وبإعلان الدفعة الخامسة يصل عدد المنتجات التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق برنامج ⁧‫سكني‬⁩ 100 ألف منتج من بين 280 ألف منتج نستهدفها خلال هذا العام.

ويعتبر هذا العدد هو الأكبر منذ انطلاق حملة سكني قبل 5 أشهر،ومن المتوقع أن تشمل هذه الدفعة تسليم فلل جاهزة واراضي سكنية و 7700 قرض عقاري ضمن برنامج التمويل المدعوم .