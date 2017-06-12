متحدث الإسكان : موعدنا غدا مع 27 ألف منتج سكني

أعلنت وزارة الإسكان في الدفعة الخامسة من برنامج سكني عن 27 ألف منتج متنوع سيكشف عنها غدا الخميس .
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن وزارة الإسكان تواصل تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية.
وأضاف موعدنا غداً في سكني5 بأكثر من 27 ألف منتج سكني وتمويلي، وبإعلان الدفعة الخامسة يصل عدد المنتجات التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق برنامج سكني 100 ألف منتج من بين 280 ألف منتج نستهدفها خلال هذا العام.
ويعتبر هذا العدد هو الأكبر منذ انطلاق حملة سكني قبل 5 أشهر،ومن المتوقع أن تشمل هذه الدفعة تسليم فلل جاهزة واراضي سكنية و 7700 قرض عقاري ضمن برنامج التمويل المدعوم .
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