 بلدية الخرج تكثف جهودها على المطاعم وباعة العصائر مجهولة المصدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية الخرج تكثف جهودها على المطاعم وباعة العصائر مجهولة المصدر

بلدية الخرج تكثف جهودها على المطاعم وباعة العصائر مجهولة المصدر
المناطق- الخرج
واصلت إدارة صحة البيئة متمثلة بالرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج جولاتها المكثفة على المطاعم والبوفيهات والتي قامت بتطبيق المخالفات بحدها الأعلى على أحد المطاعم المتخصصة في شهر رمضان المبارك بعمل السمبوسة وذلك لسوء التخزين وسوء النظافة ووجود كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام .

كما كثفت  البلدية جهودها على السوبيا والعصيرات التي تباع بطريقة مخالفة  بالمحافظة وتعتبر مجهولة المصدر وتفتقد لاشتراطات السلامة الصحية من الباعة الجائلين، كما تم مصادرة كميات من الأكلات وذلك لمخالفتها الاشتراطات البلدية ، وكان ذلك بمساندة  وبمشاركة من الدوريات الأمنية .

هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري أنه حرصا من البلدية على صحة المواطن وإستمرار الجولات على تلك المطاعم لما تقدمه من مأكولات رمضانية وأن جميع الإدارات المخولة في البلدية تعمل خلال الفترتين النهارية والمسائية بجهود مضاعفة خلال شهر رمضان المبارك وتستقبل البلدية البلاغات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر الحساب الرسمي في التويتر

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