هذا ماقاله الشعب القطري عن خدمة المعتمرين والجمارك السعودية..

نفى عدد من المواطنين القطريين أن يكون هناك سوء معاملة من قبل السعوديين في المعبر الحدودي للعائلات القطرية المغادرة. أو بالمسجد الحرام.

وكتب الإعلامي الرياضي القطري جاسم الكواري في تغريدة له اليوم “ابشركم الحمدالله وصلت قطر ، ويشهد الله علي لم اتعرض لمضايقات ، بالعكس ناس تخدمك بكل ما تستطيع ، جزاكم الله خير ي بلاد الحرمين الشريفين”

وأثبت عبر حسابه أنه إعلامي قطري مستنكرا من اتهمه بأنه مرتزق فكتب” وانا في اقدس بقاع الارض اقول حسبي الله على كل من اتهمني وقال عني مرتزق و شتمني واتهمني في ولائي لوطني .”

وأضاف فيديو لمنظر المعتمرين حول الكعبة الشريفة معلقا عليه”وهذا فيديو لمن يشكك .. وفي قطريين اعرفهم الحين يعتمرون .. لا تدخلون السياسة في الدين”

وغرد الطبيب القطري، محمد الكواري، في تويتر: “اليوم رجعت من السعودية عائداً بوالدتي من الدمام إلى قطر، وموظفو الجمرك السعودي يشهد الله أنهم عاملوني بكرم خلقهم وطيب أصلهم عكس ما يقوله إعلامنا”.

وكتب في تغريدة “ # قطر_تهاجم_هيئة_كبار_العلماء كيف تبون السعوديين يسكتون عنا وانتو تسبون وتهاجمون احد رجالاتهم وهيئة كبار العلماء بهالطريقة والله اعلامنا قذر”

وأضاف “اتاني اتصال قبل قليل من احد الاعلاميين المعروفين في وسائل التواصل الاجتماعي ويطالبني بمسح هذه التغريدة وكتابة واحدة اخرى واهاجم بها السعودية،فقلت له لماذا؟ قال لي لانه الوضع ما يسمح انه نمدح السعودية لازم نبين ان السعودية تسيء لنا في منافذها وانها تحاصرنا ،، عيب عليك يا اعلامي،”

وبين في تغريدة أن “٩٠٪ من القطريين غير راضين على سياسات قناة الجزيرة والمأجورين تجاه الأشقاء بالخليج،واللي تجوفونهم يغردون على اساس انهم قطريين والله العظيم انهم مب قطريين والدليل جميعهم يطلعون بحسابات وهمية دون وضع صورة او بيانات،بإستثناء الاعلاميين المعروفين والشخصيات الاعتبارية فقط الذين يخرجون بصورهم ويأخذون دور الحياد،اما الباقين أصحاب الحسابات الوهمية والله العظيم انهم مب قطريين ولايمتون لقطر بصلة اهل قطر غير راضين ابداً على وجود قناة الجزيرة والمأجورين،وكلهم تم شرائهم وهم لجان الكترونية وذلك للسيطرة على الرأي العام بوسائل التواصل.”

وكانت قطر قالت إن السعودية تفرض حصاراً على الشعب القطري، لكن السعودية والبحرين والإمارات، أصدرت توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية للعائلات المشتركة المؤلفة من رعايا الدول الثلاث ومواطنين قطريين.

كما أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لا تفرض “حصاراً” على قطر وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية.