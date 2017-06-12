 خادم الحرمين يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

خادم الحرمين يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام
المناطق- واس

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – قصر الصفا، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في استقباله – أيده الله – معالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، ومعالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد الغامدي، وعدد من المسؤولين.

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