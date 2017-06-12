منتدى الروائع التطوعي يختتم أنشطته بتوزيع 200 سلة غذائة بحي الشرائع

‏اختتم فريق الروائع التطوعي النسائي بالشرائع الإثنين الماضي سلسلة أنشطته وبرامجه خلال شهر رمضان المبارك بتكريم الفائزات في المسابقات الرمضانية وذلك للعام الثالث على التوالي .

‏وشهدت المسابقات التي تنوعت بين حفظ الأحاديث النبوية والقرآن الكريم والأسئلة الثقافية إقبالا واسعا من فتيات مكة، إذ يعد احتضان الفتيات وغرس قيم نبيلة فيهن من أبرز أهداف الفريق.

‏وقالت أ. شريفة زيدان الزهراني، المشرفة العامة على الفريق، إن الفريق مع عضواته وضع خطة مدروسة لخدمة المجتمع المكي توعويا وثقافيا وإغاثياً وترفيهياً .

‏وأردفت :إن تحقيق الأهداف المنشودة التي يسعى لها الفريق بحاجة لدعم مادي ولفتة من المسؤولين ورجال الأعمال والتجار، لإدامة العطاء ورسم البسمة على الفقراء، سيما وأن جهود الفريق وبرامجه يستمر طيلة أيام السنة وليس في شهر رمضان فحسب.

‏هذا وقد وزع فريق الروائع كوبونات قسائم شرائية للسلات الرمضانية لأكثر من 200 عائلة على الأحياء والأسر الفقيرة والأرامل والأيتام بمكة ضمن برنامج ” سلال الخير ” ، كذلك أتم الفريق من توزيع أكثر من 30 ” كسوة عيد ” للعائلات المتعففة بمكة.

‏يذكر أن فريق الروائع التطوعي النسائي والذي يتبع جمعية مراكز الأحياء بمكة يسعى لإحتواء الفتيات وتعزيز العمل التطوعي في نفوسهن، وخدمة المجتمع المكي وزيادة أواصر الترابط والتكافل الإجتماعي.