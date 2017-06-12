سلطان بن سلمان: سوق عكاظ يحظى باهتمام ومتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ مساء اليوم الثلاثاء (18 رمضان) مؤتمرا صحفيا في فندق انتركونتننتال الطائف أعلن فيه سموه عن تفاصيل فعاليات وأنشطة سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة التي ستفتتح في الثامن عشر من شهر شوال القادم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

ورفع سموه في بداية المؤتمر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- على ما تحظى بها قطاعات السياحة والتراث الوطني من رعاية ودعم دائمين من مقامهالكريم، لافتا إلى رعايته – أيده الله- لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي يشمل منظومة واسعة من مشاريع وبرامج التراث الوطني ومنها سوق عكاظ الذي يحظى باهتمام ومتابعة شخصية من مقام خادم الحرمين الشريفين نظرا لأهميته التاريخية ودوره الثقافي والسياحي.

وأشار سموه إلى أن جهود الهيئة في سوق عكاظ تنظيم فعالية السوقإلى مشاريع أخرى مثل مشروع مدينة عكاظ الذي خصص له برنامج التحول الوطني ميزانية بلغت 775 مليون ريال لتطوير المرحلة الأولى، منها 220 مليون ريال تكاليف تقديرية لإنشاء مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و555 مليون ريال قدرت لإنشاء البنية التحتية، إضافة إلى مشروع “جادة المستقبل”، ومشاريع النزل البيئية وغيرها من مشاريع الهيئة في السوق.

مبينا سموه أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدأت الإعداد لمشاريع تطويريه لسوق عكاظ في الطائف لتحويله إلى وجهة سياحية ثقافية رائدة على مدار العام، بالتعاون مع شركائها من لجهات الحكومية في المحافظة.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود الكبيرة لشركاء الهيئة في تنظيم السوق وفي مقدمتهم أمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة الطائف، والأمانة، وجامعة الطائف، ووزارة الثقافة والاعلام، ودارة الملك عبدالعزيز، والنادي الادبي بالطائف، والجمعية السعودية للثقافة والفنون، وفروع وزارات النقل والصحة والزراعة ومؤسسة التدريب التقني، والشركة السعودية للكهرباء وغيرها.

وأكد سموه أن الهيئة ومنذ أن تسلمت قرار الدولة بتوليها الإشراف على سوق عكاظ وهي تعمل جاهدة لمواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت في السوق في السنوات الـ 10 الماضية تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي قام بها الأمير خالد الفيصل خلال السنوات العشر الماضية لإطلاق وتطوير السوق.

وأوضح سموه أن ما تحقق من نجاحات في سوق عكاظ خلال السنوات العشر الماضية مفخرة لكل مواطن سعودي وأن الفضل في ذلك يعود للجهود الكبيرة التي بذلها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز خلال مراحل التأسيس لهذا السوق، مؤكدا سموه أن الهيئة وهي تستشرف مستقبل سوق عكاظ ملتزمة بمواصلة البناء على الأساس المتين الذي أسسه الأمير خالد الفيصل خلال الفترة الماضية.

وكشف سموه خلال المؤتمر الصحفي بأن حفل افتتاح السوق سيتضمن عملا فنيا صاغه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن ويشارك في أدائه نخبة من أبرز الفنانين السعوديين والعرب، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح الذي ستنقله قناة mbc سيكون تظاهرة ثقافية مميزة.

وأشار إلى أن الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ ستشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة تحاكي هوية سوق عكاظ الثقافية والتراثية والاقتصادية، وتتضمن العديد من العناصر التي تعكس الحياة اليومية في سوق عكاظ، قادرة على مواكبة الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين مما يوفر تجربة فريدة لزائر عكاظ، إضافة إلى المسابقات والرحلات السياحية وغيرها من الأنشطة التي عملت الهيئة وشركاؤها على أن تكون بمستوى هذا الحدث السياحي الثقافي المهم الذي تجاوزت أصداؤه المملكة إلى الوطن العربي.

وأبان سموه أن الهيئة بدأت الإعداد لدورة هذا العام الدورة الأولى لسوق عكاظ منذ صدور الأمر السامي الكريم بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسئولية الإشراف على سوق عكاظ بالتنسيق الكامل مع أمارة منطقة مكة المكرمة والشركاء من القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، وعقدت عددا من ورش العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي في الطائف بمشاركة مسئولين ومثقفين وإعلاميين ورجال أعمال.

حفل الافتتاح

يشهد حفل الافتتاح هذا العام العديد من العروض المسرحية والثقافية تتضمن فقرات منوعة ومميزة في خيمة المسرح الرئيسي يتم العمل على تجهيزها بمستوى عال من التنظيم والاخراج الذي يعتمد على الامتاع البصري والاداء الحركي والصوتي.

وقام برواية القصة على المسرح في أسلوب فني بديع مهندس الكلمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، حيث تم ربط الاحداث التاريخية لسوق عكاظ من خلال اخراج مسرحي يشارك فيه مجموعة مميزة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب.

فعاليات جادة عكاظ

وتتضمن الفعاليات والأنشطة الرئيسية بجادة سوق عكاظ 1438هـ، الفعاليات التاريخية والثقافية وتشمل: عروض المعلقات والأدب العربي، عروض الشعر العربي، عروض الفنون المسرحية، عروض الأسواق التاريخية، عروض شعراء صدر الإسلام، عروض تحدي اللغة وإعجاز القرآن، عروض فرسان العرب، عروض مزادات العرب والمقتنيات الأثرية، المبارزة وعروض الشجاعة، فعاليات الرياضات التاريخية والتراثية، وفعاليات وبرامج أهالي الطائف.

وتشهد دورة هذا العام فعاليات حي عكاظ التي تشمل: عروض المنافسات الشعرية، عروض خيمة التحكيم، مجالس الشعر والنثر، مسرحية أيام العرب، مسرحية يوم من الحرب والسلم، راوية حي عكاظ، فعاليات الحياة اليومية في حي عكاظ، عروض خطباء العرب، وعروض منادي الحي.

وتشمل فعاليات جادة الثقافة: فعاليات الخط العربي، عروض النحت على الصخور، أنشطة الرسم التفاعلي، عروض التصوير التاريخي، جداريات سوق عكاظ، الرسم ثلاثي الأبعاد، الفن التشكيلي، ومعرض ألوان عكاظ. وأيضاً فعاليات فتيان عكاظ وتشمل: مسرح أطفال عكاظ للمواهب، فصيح عكاظ للأطفال لتعليم تاريخ اللغة العربية، راوية عكاظ، تاجر عكاظ، مجلس فتيان عكاظ، ورسوم تفاعلية للأطفال.

كما تتضمن فعاليات سوق عكاظ هذا العام، فعاليات الحرف والصناعات اليدوية وفيها: فعاليات الحرفيين من جميع أنحاء المملكة، فعاليات الحرف الدولية، وفعاليات جرب حرفتي.

وكذلك فعاليات قوافل الإبل والخيل وتحوي: مسابقة جمال الخيل العربية الأصيلة، مدرسة الفروسية للأطفال، عروض قوافل الإبل التجارية، وعروض واستعراض الخيول العربية، بجانب فعاليات وعروض الضوء والصوت وفيها عروض الضوء ثلاثي الأبعاد وعروض الصوت مداخل سوق عكاظ.

رحلات لبرنامج عيش السعودية

وتنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبر برنامجها الوطني “عيش السعودية” وبالتزامن مع سوق عكاظ، 50 رحلة تحت عنوان “رحلات عيش عكاظ”، يستفيد منها 2500 طالب من 8 مناطق في المملكة، بمشاركة 65 مرشداً سياحياً و10 منظمين للرحلات، وتضم الرحلات برنامج الطائف وبرنامج جدة وبرنامج العاصمة المقدسة.

40 رحلة ضمن برنامج “رحلات ما بعد العمرة”

وأيضاً سيتم تنظيم 40 رحلة سياحية ضمن برنامج “رحلات ما بعد العمرة”، تستهدف 10 من آسيا وأوروبا وأمريكا، ويستفيد منها 2200 سائح، بمشاركة 50 مرشداً سياحياً و 8 منظمين سياحيين.

معارض ورحلات للمصورين

وهناك معرض ألوان عكاظ 2017م، الذي يقام على مساحة 200م ويعرض كافة الوجهات السياحية التي التقطتها عدسات المصورين، ويشارك فيه أكثر من 50 مصوراً، ويتضمن تنظيم 8 رحلات للمصورين السعوديين والخليجيين والعالميين، وأيضاً مسابقة صورة وقصيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم ورشة عمل بعنوان “تفاعل ألوان” تجمع الهواة بأحد مشاهير التصوير، بجانب صور الرحلات في مكتبة الصور السعودية.

فيما ينظم برنامج “لا تترك أثر” في سوق عكاظ 2017 معرض تفاعلي يحتوي تطبيقات للبرنامج، ومخيم لا تترك أثر البيئي، وورش عمل بعنوان خطط رحلتك، ورحلات للمشي هايكنج عكاظ، بجانب رحلات لا تترك أثر في متنزهات الطائف ومسابقات لا تترك أثر.

المسابقات والفعاليات الثقافية

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية لسوق عكاظ في دورته الحادية عشرة فقد تم تنظيم جائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح، وجائزة عكاظ الدولية للسرد العربي في القصة، وجائزة عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة عكاظ للابتكار، وأيضاً مسابقة عكاظ لريادة الأعمال ومسابقة شاعر شباب عكاظ.

كما تنظم اللجنة الثقافية بالسوق مسابقة عكاظ للفنون التشكيلية ومسابقة عكاظ للتصوير الضوئي ومسابقة عكاظ للإبداع المسرحي ومسابقة عكاظ للفنون الشعبية ومسابقة أطفال عكاظ للفنون الشعبية ومسابقة عكاظ للخطابة، وسيكون التحكيم في هذه المسابقات تفاعليا وسيتم أثناء السوق، حيث سيتم إعداد برنامج للتحكيم والإعلان عن الفائزين في حفل ختام سوق عكاظ في 29/10/1438هـ.

وسيتم خلال أيام السوق إقامة (10) ندوات ثقافية و(5) أمسيات ثقافية للشعر العربي الفصيح و (10) ورش عمل ثقافية خمس منهادولية وخمس محلية، ومعرض الخط العربي الذي سيعرض اللوحات الفائزة في أحد أجنحة المعرض، وواحة الفنون التشكيلية وهي واحة تفاعلية تضم معرض مغلق وآخر مفتوح لفنون متنوعة ومجسمات ونحت على الصخور ومعلقات عكاظ الفنية (جداريات) مع تحديد المشاركين بها.

وستقام مكتبة عكاظ الثقافية التي تضم كتب عن جزيرة العرب ومكتبة مرئية وصوتية خاصة بسوق عكاظ، ومعرض عكاظ للكتابات والنقوشالقديمة والإسلامية، وفعالية خيمة الراوي التي تقام تحت إشراف دارة الملك عبدالعزيز حيث تم تحديد خمسة رواة ثلاثة من دول مجلس التعاون الخليجي واثنين من المملكة.