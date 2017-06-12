 الأمم المتحدة تدعم الوساطة الكويتية لحل الازمة القطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تدعم الوساطة الكويتية لحل الازمة القطرية

الأمم المتحدة تدعم الوساطة الكويتية لحل الازمة القطرية
المناطق- أ. ف. ب

اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دو جاريك الاربعاء ان الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش يدعم الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل الازمة بين قطر وعدد من جيرانها.

وقال المتحدث ان غوتيريش اتصل هاتفيًا الاربعاء بنائب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الصباح “وعبّر له عن دعمه الكامل لجهود الكويت لتخفيف حدة التوتر والدعوة الى حوار فاعل”. واضاف المتحدث ان غوتيريش “يتابع عن كثب” تطورات هذه الازمة وهو “مقتنع بأهمية الحل الاقليمي” لها.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح الذي يتسلم ايضا وزارة الخارجية أعلن الاحد ان بلاده ستواصل جهود الوساطة، مشددا على أهمية حل الخلاف في الاطار الخليجي “وعبر الحوار بين الاخوة”.

واضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية اقفلت العربية السعودية والامارات والبحرين حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها قيودا جوية قاسية. كما أمرت هذه الدول الثلاث القطريين بمغادرة اراضيها خلال 14 يوما، وامرت مواطنيها بمغادرة قطر خلال الفترة نفسها.

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