سياحية املج تنطم إفطار جماعي

نظمت لجنة التنمية السياحية مأدبة إفطار رمضاني ضمن فعاليات “ذكريات رمضانية” في المنطقة التاريخية بحضور محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي واللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني واللواء احمد عبدالله الصيدلاني ومبارك الحساني عمدة حارة الوسطى السابق وعدد من كبار السن والشباب وشارك البعض منهم في إحضار بعض الأطباق الرمضانية المتنوعة التي امتدت على سفرة الإفطار وارتسمت على محيا الحضور فرحة الاجتماع والمكان وما يحمله للبعض من ذكريات جميلة كان الحديث جله يتركز على السوق الشعبي واستمرار هذه الخطوة وجعلها عادة سنوية.

كما استأنفت الفعالية فقراتها بعد صلاة التراويح وكانت أحاديث كبار السن عن الألعاب الشعبية القديمة والألعاب الترفيهية أيضا مثل لعبة الضاع وهي عبارة عن لعبة جماعية يشارك فيها فريقين ويكون بداية الضاع (وهو قطعة معدنية أو زرار يمكن القبض عليها باليد بدون أن تظهر ملامح على اليد التي قابضة عليه) ويبدؤون بالاقتراع فيما بينهم لتكون البداية عند أحدى الفريقين ومن يظهر عندهم الضاع يطوقون أنفسهم ويخبئون الضاع في يد احدهم ثم يتقدم جميع أفراد الفريق قابضون أيديهم ليقوم واحد من أفراد الفريق الأخر بحدس موقع الضاع في إحدى الأيدي وله ثلاث محاولات بدون مساعدة من احد وإذا لم يكتشفه يقوم كل شخص من الفريق الذي عندهم الضاع بضربه ضربة واحدة اما بقطعة قماش ملفوفة جزاء لعدم قدرته على اكتشاف الضاع واذا اكتشف الضاع ضمن المحالاوت الثلاثة ينتقل الضاع لفريقه وعلى الفريق الآخر المحاولة من جديد.