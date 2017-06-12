 محافظ املج يرعى نهائي بطولة مرخ الرياضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ املج يرعى نهائي بطولة مرخ الرياضية

محافظ املج يرعى نهائي بطولة مرخ الرياضية
المناطق- فايز السميري
رعى محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي نهائي بطولة مرخ الرمضانية لكرة القدم بحضور رئيس مركز مرخ حمدان بن عوض الفايدي ورجل الأعمال داعم البطولة اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني وعدد من رؤساء المراكز واعيان وأهالي مرخ وحضور جماهيري كبير من شباب القرية والقرى والهجر المجاورة وانطلق الشوط الأول بين فريقي الأبطال والملكي المتأهلين للنهائي في هذه البطولة بقيادة الحكم عبدالمحسن الفايدي الذي أدار مجريات المباراة بنجاح وتمكن فريق الأبطال في إيداع الهدف الأول في شباك نظيره الملكي مسجلا تفوقه بـ (1 – 0 ) لينهي حكم المباراة على هذه النتيجة ، وفي الشوط الأول حاول الملكي إن يعود للمباراة في أكثر من فرصة لم تترجم بشكل صحيح فيما حافظ فريق الأبطال على النتيجة حتى نهاية المباراة ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فريق الأبطال بطلا لكاس دورة مرخ الرياضية في نسختها الخامسة.
وفي الختام سلم راعي البطولة الميداليات الفضية والذهبية وتكريم المشاركين في إنجاح البطولة والكأس لكابتن فريق الأبطال وزملائه كما صاحب ذلك سحب جوائز للجمهور الحاضر على شاشة LCD  مقاس 50 بوصة مقدمه من رجل الأعمال داعم الدورة الرياضية وأشاد محافظ املج بتنظيم الدورة الرياضية التي اشغل فيها الشباب وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
من جهته أعرب منظم البطولة سليمان فهيد الفايدي عن شكره لمحافظ أملج على رعايته للنهائي وقال هذه الرعاية بلا شك دعم لكل أبناء القرية عامة والرياضيين خاصة ومتابعته ودعمه لكل منشط يضع علينا مسئولية اكبر في تقديم هذه البطولة في السنوات القادمة بصورة أفضل وأجمل إنشاء الله.

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