خلال حفل إفطار في الرياض.. وزير العمل يكرم الداعمين والمتميزين من أبناء”إخاء”

برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ، اقامت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” حفل الإفطار السنوي مساء امس (الثلاثاء) في قاعة نيارة في مدينة الرياض برعاية وحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووسائل الإعلام المختلفة.

وعبر الوزير الغفيص عن سعادته بالنماذج والقدوات التي شاهدها سواء في حفل أمس أو في عدد من مناطق المملكة، حيث قال “هذه النماذج تمثل عينات من مناطق المملكة المختلفة، حيث ظهر فيها الإيمان والحب والتفاني والتضحيات، وتجاوز العقبات”، مشتشهد بأحد الأيتام الذي سأل الحضور : من منكم لم يواجه عقبات في حياته؟ وهذا أمر مستحيل، الإنسان خلق في كبد في هذه الحياة، ولكن الله اعطاه سبيل الرشد ليسلكه، ويبني نفسه بنفسه.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” الأستاذ همام بن ناصر بن جريّد أن الهدف من المناسبة هو التقاء الوزير بأبنائه الأيتام والتعرف عليهم عن قرب، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تقام بشكل سنوي، إذ دأبت “إخاء” على إقامتها لأبنائها وجمعهم بمعالي الوزير والشخصيات الاجتماعية المؤثرة، والاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم، والتي تأتي ضمن سياسة “إخاء” لدمج أبنائها مع شرائح المجتمع، فضلاً عن دعم استراتيجيتها المرتكزة على انتقال الأبناء من الاعتمادية إلى الاستقلالية والاعتماد على الذات والتنمية التي تخدمهم.

مبيناً أن فطور إخاء يأتي ضمن حملة “إخاء” الرمضانية الثالثة، والتي أطلقتها مطلع الشهر الكريم، وتهدف من خلالها إلى التعريف بأنشطتها وبرامجها المقدمة لأبنائها وفتياتها الأيتام، إضافة إلى فتح المجال أمام أهل الخير لدعم البرامج والأنشطة التي تقدمها “إخاء” للمشمولين برعايتها، ومشاركتها دعم أبنائها الأيتام.

وكرم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأبناء الأيتام المميزين والمتفوقين دراسياً، كما كرمت(إخاء) عدد من الجهات والأفراد الداعمين، وشهدت الاحتفالية توقيع عددا من الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وشركات لشراكات مجتمعية للفترة القادمة.