أولياء أمور : الأندية الموسمية أفضل إستثمار لأوقات أبنائنا

‏ يواصل نادي براعم الظهران في أسبوعه الثاني تقديم فعالياته المميزة والمتنوعة حيث تم تنفيذ برنامج (ترابيع ) في مطلع هذا الاسبوع وهو برنامج ثقافي ترفيهي ثم تبعه دوري البلاي ستيشن في أجواء تنافسية بين الصغار فيما يتواصل دوري كرة القدم منافساته حتى الان , كما ينظم النادي مسابقة اليوتيوب الرمضانية وهي مسابقة ثقافية دينية يومية تهدف لتعليم الصغار على البحث في موقع اليوتيوب والاستماع إلى قصة مختارة ومن ثم الاجابة على سؤال المسابقة وهذا يزيد من تركيز الطلاب وتنمية مهارة تقنية إلكترونية كذلك , ويهدف النادي إلى التعليم بالترفيه وخلق أجواء مناسبة وأنشطة مناسبة لهذه الفئة العمرية وإستغلال طاقات ومواهب الصغار وتوسيع مدارك الفكر لديهم وصقل مهاراتهم .

‏ وقد عبر عدد من أولياء الامور عن الاسباب التي دعتهم لتسجيل أبنائهم بالنادي وعن المكتسبات التي تحصلوا عليها حتى الان

‏ حيث قال خالد الفوزان ولي أمر أحد الابناء بالنادي : ان الاندية الموسمية تعود بالنفع والفائدة للابناء وتنمية مهاراتهم وإكتساب مهارات جديدة وهذا بلا شك أفضل إستثمار لأوقاتهم خلال هذه الاجازة الطويلة وبلا شك أفضل من الجلوس بالمنزل ومشاهدة التلفاز أو قضاء وقت طويل على ألعاب الفيديو والايباد

‏ ومن جهته قال محمد المحاسني : هدفي من تسجيل ابني هو التربية والتعليم ومما تعود عليه بالاثر الطيب والاستفادة من الوقت خلال الاجازة المدرسية , وقد حرصت على تسجيل ابني بالنادي لوجود مشرفين تربويين ومختصين بتنمية القيم والمبادئ بالنشء ولإيماني التام انه تحت أيدي أمينة خلال وقت وجوده بالنادي

‏ فيما قال بندر بحه : هدفي الاول هو إستغلال وقت الابن في تنميه مهاراته وتعديل سلوكياته التربوية في ظل وجود إشراف تربوي ومعلمين افاضل نفذوا برامج وأنشطة مفيدة ومسلية وإكساب الصغار المهارات العلمية والاجتماعية والرياضية المختلفة بالإضافة لحمايتهم من تعلم السلوكيات السيئة والأفكار والأخلاقيات غير الجيدة خلال فترة الصيف