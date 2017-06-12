ماليزيا تفتتح ثاني أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف

افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي ثاني أكبر مجمع لطباعة القرآن الكريم في العالم بعد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة وذلك في العاصمة الإدارية بوتراجايا تحت مسمى “نصير القرآن”.

وبلغت تكلفة المشروع كاملاً ٦٠ مليون رنجيت ماليزي ، حيث سيتم استخدام ما نسبته ٧٠% من المطبوعات محلياً و ٣٠% للأقليات المسلمة في دول آخرى.

و بيّن حميدي أن هذا المركز يسمّى “نصير القرآن”، ومن المتوقع أن يطبع سنوياً مليون نسخة من القرآن الكريم فيما تبلغ الطاقة الانتاجية له ثلاثة ملايين نسخة سنوياً، لافتاً الى أن هذا المركز سيطبع ترجمات القرآن الكريم الى مختلف اللغات بما فيها الانجليزية، والصينية، والروسية، والتائية، وغيرها من اللغات.

وسيكون هذا المجمع ثاني أكبر مركز في العالم لطباعة القرآن الكريم بعد “مجمع الملك فهد” في المملكة العربية السعودية .

وتهدف ماليزيا من إطلاق هذا المجمع إلى تسليط الضوء على الإعتدال الديني والوسطية التي تنتهجها البلاد ولدعم نشر الإسلام الوسطي الصحيح .

ويضم المجمع صالات عرض ومساحات تدريبية، وقاعات اجتماعات ومسجد، وكافيتريا، ومطابع ضخمة، ومكاتب إدارية.