ماكرون يستقبل هذا الشهر أمير قطر وولي عهد الإمارات

أعلن قصر الإليزيه مساء الاربعاء ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم حاليا بزيارة الى المغرب سيعقد في باريس في أواخر يونيو الجاري لقاءين منفصلين مع كل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون سيعقد هذين اللقاءين في الأسبوع الأخير من يونيو وذلك في اطار الجهود التي يبذلها لتهدئة التوتر في المنطقة، حيث قطعت دول عدة، على رأسها السعودية والإمارات، علاقاتها مع قطر بعدما اتهمتها بـ”دعم الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.