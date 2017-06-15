 ماكرون يستقبل هذا الشهر أمير قطر وولي عهد الإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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ماكرون يستقبل هذا الشهر أمير قطر وولي عهد الإمارات

ماكرون يستقبل هذا الشهر أمير قطر وولي عهد الإمارات
المناطق- وكالات

أعلن قصر الإليزيه مساء الاربعاء ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم حاليا بزيارة الى المغرب سيعقد في باريس في أواخر يونيو الجاري لقاءين منفصلين مع كل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون سيعقد هذين اللقاءين في الأسبوع الأخير من يونيو وذلك في اطار الجهود التي يبذلها لتهدئة التوتر في المنطقة، حيث قطعت دول عدة، على رأسها السعودية والإمارات، علاقاتها مع قطر بعدما اتهمتها بـ”دعم الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.

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