 الأمير أحمد بن فهد يوجه “بر الشرقية” بضرورة العمل على تنمية الشراكات المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير أحمد بن فهد يوجه “بر الشرقية” بضرورة العمل على تنمية الشراكات المجتمعية

الأمير أحمد بن فهد يوجه “بر الشرقية” بضرورة العمل على تنمية الشراكات المجتمعية
المناطق- عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية رئيس المجلس الوقفي للجمعية في مكتب سموه بديوان الإمارة مساء اليوم (الأربعاء) أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأستاذ/ سمير بن عبدالعزيز العفيصان، ومنسوبي الجمعية.

واطلع سموه في بداية اللقاء على الخطة الاستراتيجية للجمعية والمستهدفات التي تحققت في العام الأول للخطة، كما اطلع يحفظه الله على المستهدفات التي تعمل الجمعية على تحقيقها، والمبادرات التي أطلقتها الجمعية، والشراكات التي أبرمتها مؤخراً.

كما اطلع يحفظه الله على إيجازٍ عن المجلس الوقفي للجمعية، وخططه خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سموه يحفظه الله بما حققته الجمعية من منجزات منذ نشأتها، مؤكداً يحفظه الله على ضرورة العمل على تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية بتحويل عمل الجمعية من جانب الرعاية إلى جانب التنمية، بما يتماشى مع الدور المأمول من القطاع غير الربحي في المملكة، منوهاً يحفظه الله بضرورة استمرار العمل على عقد المزيد من الشراكات الفاعلة لتحقيق أهداف الجمعية.

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