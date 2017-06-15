 الصربي ميودراغ يسيتش مدرباً للاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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الصربي ميودراغ يسيتش مدرباً للاتفاق

الصربي ميودراغ يسيتش مدرباً للاتفاق
المناطق- رواف القحطاني
أعلن نادي الاتفاق اليوم (الأربعاء) عن تعاقده مع المدرب الصربي ميودراغ يسيتش لقيادة فريق كرة القدم الأول في الموسم المقبل.

وقال رئيس الاتفاق خالد الدبل إن التعاقد مع يسيتش جاء بعد دراسة مستفيضة لملفات عديد المدربين من قبل اللجنة الفنية للفريق، التي وجدت في المدرب الخيار الأفضل للمرحلة المقبلة.

وأضاف: “اختيار يسيتش كان بعناية فائقة، ووفق آليات دقيقة، وذلك كان سبباً في تأخير الإعلان عن المدرب، ونأمل أن يوفق معنا”.

وسبق ليسيتش “59 عاما” الذي مثل منتخب يوغسلافيا في الثمانيات تحقيق عدد من الانجازات من بعض الأندية التي أشرف على تدريبها حيث حقق بطولة كأس دوري أبطال العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، فيما حقق مع نادي سيسكا صوفيا البلغاري بطولتي الدوري والكأس في الفترة ما بين 2004 و2006، كما حقق بطولة الدوري البلغاري وبطولة السوبر مع نادي ليتكس البلغاري خلال 2007-2008.

وسجل يسيتش إنجازات مميزة مع نادي اتحاد طرابلس الليبي حيث حقق معه بطولة الدوري الليبي مرتين، وبطولة السوبر مرتين، وبطولة كأس ليبيا مرة واحدة، وذلك بين عامي 2009 و 2010، كما حقق بطولة الدوري المينماري مع نادي يانجون موسم 2015.

وسبق للمدرب الصربي خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، وكانت آخر محطاته التدريبية مع النادي العربي الكويتي.

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