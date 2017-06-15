أمير القصيم يستقبل رئيس جمعية بر عقلة الصقور وأعضاء الفريق التطوعي بالجمعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور رئيس محكمة الرس العامة خالد بن صالح الحجاج ، وأعضاء فريق عقلة الصقور التطوعي ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انطلاق الفريق التطوعي في مرحلته الأولى ، والمكون من 22 شاباً تحت مسمى “فريق عقلة الصقور التطوعي” ، بحضور محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان ، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع.

ورحب سموه بالجميع ، وأشاد بتلك الخطوة من جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور في إنشاء قسم خاص للمتطوعين وتشكيل فريق في هذا الخصوص في مرحلته الأولى الذي يضم 22 شاباً متطوعاً ، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم في تنمية العمل التطوعي بالمنطقة .

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعقلة الصقور, عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته للارتقاء بالعمل في المجالات التطوعية والوصول بها إلى أعلى المستويات لخدمة المنطقة وأهاليها .