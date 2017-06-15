 جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية حفل الإفطار الاول لأبناء الجمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) حمد بن جاسم .. تكذب الكذبة عمدا ثم تنساها .. إن كنت كذوبا فكن ذكورا اتبع هذه النصائح للحد من استهلاك البيانات على آيفون “ساما” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة وزير الخارجية التركي يزور المملكة الجمعة وصول سفينتين أمريكيتين إلى قطر القبض على ثلاثة سودانين سلبو مندوب شركة 300 ألف نائب أمير عسير يُشارك أبناء دار الرعاية الإجتماعية مأدبة الإفطار جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية حفل الإفطار الاول لأبناء الجمعية أمير القصيم يستقبل رئيس جمعية بر عقلة الصقور وأعضاء الفريق التطوعي بالجمعية مقتل “إثيوبي” على يد مجهول شرق محافظة بقعاء الصربي ميودراغ يسيتش مدرباً للاتفاق الأمير أحمد بن فهد يوجه “بر الشرقية” بضرورة العمل على تنمية الشراكات المجتمعية

جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية حفل الإفطار الاول لأبناء الجمعية

جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية حفل الإفطار الاول لأبناء الجمعية
المناطق- رواف القحطاني
نظمت جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية يوم أمس، حفل الإفطار الأول لأبناء الجمعية والتي تنظمه الجمعية برعاية وحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ،وتم تكريم خلال حفل الداعمون للجمعية وشركاء النجاح بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
وتم عقد اتفاقية تعاون بين ممثل وزارة الإسكان الدكتور عبدالله النمري مع الدكتور صالح اليوسف ممثل الجمعية لتأمين 1000 وحدة سكانية للجمعية.
ثم بكلمة القاها احد أبناء الجمعية متحدثاً، وومتناً لجهود العظيمة التي تسعى له الوزارة والجمعية لتحقيق الأهداف السامية لخدمتهم.
معبرا رئيس مجلس إدارة جمعية بناء بالإنابة الدكتور عبدالله الخالدي ،الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على تشريفه وحضوره الحفل ،وتم تكريم الرعاة والمشاركين الذي كانوا سند للجمعية في خدمة الأيتام ذويهم وتم استقبال التبرعات من قبل أهل الخير والأيادي البيضاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>