جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالشرقية حفل الإفطار الاول لأبناء الجمعية

نظمت جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية يوم أمس، حفل الإفطار الأول لأبناء الجمعية والتي تنظمه الجمعية برعاية وحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ،وتم تكريم خلال حفل الداعمون للجمعية وشركاء النجاح بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

وتم عقد اتفاقية تعاون بين ممثل وزارة الإسكان الدكتور عبدالله النمري مع الدكتور صالح اليوسف ممثل الجمعية لتأمين 1000 وحدة سكانية للجمعية.

ثم بكلمة القاها احد أبناء الجمعية متحدثاً، وومتناً لجهود العظيمة التي تسعى له الوزارة والجمعية لتحقيق الأهداف السامية لخدمتهم.

معبرا رئيس مجلس إدارة جمعية بناء بالإنابة الدكتور عبدالله الخالدي ،الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على تشريفه وحضوره الحفل ،وتم تكريم الرعاة والمشاركين الذي كانوا سند للجمعية في خدمة الأيتام ذويهم وتم استقبال التبرعات من قبل أهل الخير والأيادي البيضاء.