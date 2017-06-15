 نائب أمير عسير يُشارك أبناء دار الرعاية الإجتماعية مأدبة الإفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير يُشارك أبناء دار الرعاية الإجتماعية مأدبة الإفطار

نائب أمير عسير يُشارك أبناء دار الرعاية الإجتماعية مأدبة الإفطار
المناطق- عسير
شارك  صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم المستفيدين من منسوبي دار الرعاية الإجتماعية بأبها من المسنين وذوي الإعاقة والأيتام مأدبة الإفطار الرمضاني ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري ، والمشرف العام على قطاع التنمية بالمنطقة هادي الشهراني  .

وشارك سمو نائب أمير منطقة عسير منسوبي الدار فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله – .

وأشار سمو الأمير منصور بن مقرن  إلى أن المجتمع السعودي بطبيعته مترابط يستمد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه ، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع .

من جهته عبر منسوبي دار الرعاية الإجتماعية بأبها عن مشاعرهم الكبيرة تجاه زيارة سموه الكريم ، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار ، وتبادل الأحاديث الودية معهم .

من جانبه عبر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري ، عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة عسير على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس منسوبي الدار ، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، داعياً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

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