نائب أمير عسير يُشارك أبناء دار الرعاية الإجتماعية مأدبة الإفطار

وشارك سمو نائب أمير منطقة عسير منسوبي الدار فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله – .
وأشار سمو الأمير منصور بن مقرن إلى أن المجتمع السعودي بطبيعته مترابط يستمد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه ، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع .
من جهته عبر منسوبي دار الرعاية الإجتماعية بأبها عن مشاعرهم الكبيرة تجاه زيارة سموه الكريم ، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار ، وتبادل الأحاديث الودية معهم .
من جانبه عبر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري ، عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة عسير على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس منسوبي الدار ، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، داعياً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.
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