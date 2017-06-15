 القبض على ثلاثة سودانين سلبو مندوب شركة 300 ألف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثة سودانين سلبو مندوب شركة 300 ألف

القبض على ثلاثة سودانين سلبو مندوب شركة 300 ألف
المناطق- الرياض
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة
الرياض أنه بتاريخ 1438/8/11 ورد لمركز شرطة الروضة بلاغ مندوب شركة المتحدة للسيارات المتضمن تعرضه للاستيقاف و السلب عقب خروجه من مقر عمله  و بحوزته مبلغ مالي قدره ثلاثمائة وخمسون ألف  وخمسمائة وواحد وستون ريال لغرض ايداعها في البنك من قبل أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء عليه بصاعق كهربائي  والاستيلاء على المبلغ و الهرب .
و لأهمية البلاغ ، فقد شرعت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في البحث والتحري
في كافة الاتجاهات و أشارت الدلائل
الى صلة كلاً من
١- حازم حمدان 26 عاما
٢- حاتم فضل 25عاما
٣- وليد صالح 21 عاما
سودانيي الجنسية بالواقعة ، وبسماع اقوالهم اعترف الاول بالتخطيط مع الثاني والثالث على سرقة المبلغ وعثر لديه بالمنزل على مبلغ (277100) الف ريال مخبأه في مكان سري كما تم العثور على  الصاعق الكهربائي.
وجرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع معهم في التحقيق في القضايا المقيدة ضد مجهول و تسليم
المبلغ المتبقي من السرقة لمندوب الشركة،وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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