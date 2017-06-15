وصول سفينتين أمريكيتين إلى قطر

وصلت سفينتين حربيتين أمريكيتين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء تمرين مشترك مع البحرية القطرية.

وأعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية اليوم إلى ميناء حمد الدولي للمشاركة في تمرين مشترك مع القوات البحرية الأميرية القطرية، حسبما ذكرت صحيفة العرب القطرية.

وتهدف التمرينات العسكرية القطرية إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية الأميرية القطرية، والدفاع عن المياه الاقتصادية والجزر والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى تأهيل القيادات على تقدير الموقف والقيادة والسيطرة وأعمال هيئة الركن، كما يهدف إلى تدريب ضباط الرتب الأخرى على العمل في ظروف مشابهة لواقع العمليات، واختبار كفاءة الإسناد الإداري والفني.