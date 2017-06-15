أمير جازان يشكر ولي ولي العهد لتبرعه لسجناء جازان بمليوني ريال

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بالمنطقة شكره وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لتبرع سموه بمبلغ 2 مليون ريال ، وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة جازان .

وأكد سموه أن ولاة الأمر لبلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتادوا تلمس احتياجات المواطنين والمساهمة في تفريج كرب المعسرين ، مؤكدا أن التبرع الكريم من سمو ولي ولي العهد سيسهم إلى جانب تبرعات الحملة في تفريج الكربة عن السجناء في المطالبات المالية .

وكانت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان قد أعلنت عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمبلغ 2 مليون ريال ، وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية بجازان ، حيث أثنى رئيس لجنة تراحم بجازان علي بن موسى زعله ، على هذا الدعم السخي من سمو ولي ولي العهد ، للجنة الوطنية لرعاية السجناء في منطقة جازان ، لتتمكن من تحقيق أهدافها في الاهتمام بفئة غالية من أبناء الوطن ، معبرا عن الشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما للجنة تراحم في منطقة جازان .