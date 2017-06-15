 مئات الآلاف في مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مئات الآلاف في مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام جون ماكين لقطر: كفى تمويلا للمنظمات الإرهابية التي تقتلنا .. ولا تحاولي اللعب في المعسكرين تحذير أمريكي “غامض” يأمر قاعدة عسكرية بالاحتماء في المواقع أمير جازان يشكر ولي ولي العهد لتبرعه لسجناء جازان بمليوني ريال شاهد .. سيارة “طائرة” مزودة بأجهزة “طفو” على الماء ! شح الدولار يخنق البنوك القطرية (فيديو) حمد بن جاسم .. تكذب الكذبة عمدا ثم تنساها .. إن كنت كذوبا فكن ذكورا اتبع هذه النصائح للحد من استهلاك البيانات على آيفون “ساما” ترفع أسعار “الريبو العكسي” إلى 125 نقطة وزير الخارجية التركي يزور المملكة الجمعة وصول سفينتين أمريكيتين إلى قطر القبض على ثلاثة سودانين سلبو مندوب شركة 300 ألف

مئات الآلاف في مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام

مئات الآلاف في مكة لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام
المناطق - الرياض

يتوافد مئات الآلاف من المعتمرين والزوار من داخل المملكة  وخارجها مع بدء دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لقضاء تلك الأيام بجوار بيت الله الحرام واغتنامها في أداء العمرة، وصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جندت جميع القطاعات الحكومية والأهلية السعودية طاقاتها لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحسب الوكالة، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، أكثر من 10 آلاف من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل، بالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة.

ووفرت الرئاسة عدد من الخدمات المهمة منها: خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية الزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم. وكذلك توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية, وترجمة خطب الجمعة في الحرمين الشريفين لعدد من اللغات, وتوفير ماء زمزم, وعربات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحددت إدارة الدفاع المدني 50 نقطة في جميع أرجاء المسجد الحرام والساحات الخارجية ويتم زيادة عدد نقاط التمركز إلى 70 نقطة في أوقات الذروة مثل أوقات صلاة العشاء والتراويح خلال أيام الجمعة، مجهزة بالآليات والنقالات والعربات المتحركة لنقل المرضى والمصابين الذين يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد والإعياء.

كما أعدت إدارة مرور العاصمة المقدسة خطة مرورية للعشر الأواخر من رمضان لتنظيم وتيسير الحركة، الذي يشهد كثافة كبيرة من الزوار والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها حيث تم تخصيص تسعة مواقع لتوقف المركبات وربطها بحركة ترددية عبر حافلات النقل العام، لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>