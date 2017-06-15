سفير باكستان السابق بأمريكا: قطر تستخدم أموال طائلة لإشعال النار فى كل مكان

أكد حسين حقانى، سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه “يجب علينا أن نفهم طبيعة حالة قطر، قائلا: “علينا أن نفهم أن عدد سكانهم 313 ألف مواطن، الناتج المحلى 120 مليار دولار من النفط والغاز، لذلك فإنهم مجموعة من الناس أصابهم الحظ مع اكتشاف الغاز والنفط”.

وأضاف حقانى، فى تصريحات إعلامية، شكل أساسى تريد قطر التصرف بطريقة تفوق وزنهم الحقيقى وأنهم ليسوا فى حالة عادية، مشبها قطر بأنه تشبه حالة لوكسمبورج حين تحاول إملاء رأيها على أوروبا، لهذا يريدون أن يصبحوا تلك الدولة القوية.

وتابع حقانى، قطر تتحالف مع تركيا للحصول على القليل من القوة بسبب عدم توفر القوة لديهم، فعدد السكان نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء ولا يمكنهم بناء جيش كبير، ووجود قاعدة أمريكية لديهم تنعكس عليهم، فيشعرون بالقوة والحماية، مؤكدا أنهم فى حاجة لحماية أنفسهم ضد إيران وغيرها، لكن الجزء الأخر من المسألة يريدون أن يكون لديهم تأثير على الحلفاء المحتملين مثل السعودية وغيرها.

وأوضح حقانى، لهذا فإن تنظيم الإخوان هو أداة النفوذ، مثلها مثل جماعات الإسلام الأصولى أيضا، متسائلا: “لماذا توليهم أفغانستان أو باكستان أى اهتمام لولا وجود طالبان، أن ما يحاولون القيام به هو بالضرورة التصرف تفوق وزنهم الحقيقى من جهة لديهم قاعدة أمريكية، ومن جهة يعدون المسئولين الأمريكان بأنهم سيتصرفون ضد هؤلاء الأشخاص الذين يرونهم لاعبين سيئين، مشددا بأن قطر تستخدم أموال طائلة لإشعال النار فى كل مكان والتى تجعلهم كما يعتقدون بأهميتهم فى قلب الأحداث أولا، وثانيا أن النار التى لن تمسهم لأنهم بعيدين عنها.