شركات تخفض أسعار مشروباتها الغازية.. وتستثني بعدضها من “الضريبة”

استثنت بعض الشركات المنتجة للمشروبات الغازية عددا من منتجاتها من قرار فرض الضريبة الانتقائية.

ووفقا لمصادر مطلعة نقلت عنها صحيفة “البلاد”، فإن تلك الشركات منحت المحال والمجمعات التجارية عدد 9 منتجات بدون فرض ضريبة عليها لتبقى دون تغيير سعرها الاصلي.

وحددت الشركات سعر بيع المنتجات الغازية كالبيبسي والكولا بأنواعه بـ1.83 ريال للمنتج الواحد للمحال مع تقديم خصم يقدر بـ 6 ريال للكرتون لتلك المحال في مواجهة منها للركود بمبيعات المشروبات الغازية التي فرضت عليها الضريبة ، فيما اكدت الشركات على المحال ببيع المنتجات المشروبات الغازية بريالين لمنتجات 355 ملل .

وفي سياق متصل، اكدت هيئة الزكاة والدخل أن جميع المشروبات الغازية خاضعة للضريبة، باستثناء المياه الغازية غير المنكهة وأعطت التجار الحق في فرضة الضريبة على المنتجات المخزنة مسبقاً قبل تطبيق القرار.