 “الخريجي” باكيا على أمه: كانت تدعوني للجلوس فأقول لها عندي شغل.. واليوم أريدها تعود 5 دقائق لأرتمي في حضنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
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“الخريجي” باكيا على أمه: كانت تدعوني للجلوس فأقول لها عندي شغل.. واليوم أريدها تعود 5 دقائق لأرتمي في حضنها

“الخريجي” باكيا على أمه: كانت تدعوني للجلوس فأقول لها عندي شغل.. واليوم أريدها تعود 5 دقائق لأرتمي في حضنها
المناطق - الرياض

وجه رجل الأعمال عبدالإله الخريجي، نصيحة لكل من لديه والدان خاصة الأم، أنه إذا كانا كبيرين في السن وطلبا منه شيئا أن ينفذه فورا، ويجتهد في عمل المزيد، لأن ذلك سيشعره بالراحة بعد وفاتهما.

وروى خلال لقاء في برنامج “من الصفر” على فضائية mbc، مواقف له مع والديه، رحمهما الله، وخاصة أمه، موصيًا الجميع بالحرص على إرضاء الأم وقضاء أكبر وقت معها خاصة في كبرها.

وتذكر أنه عندما كان يزور أمه ويجلس معها ساعة تقريبا، ثم يريد أن يغادر تقول له: اجلس معي قليلا، فيقول لها عندي شغل، واصفا ما يشعر به الآن من ألم شديد لأنه يلوم نفسه لعدم الجلوس معها فترة أطول.

لكنه تمنى أن تعود أمه لمدة 5 دقائق فقط، لكي يرتمي في حضنها، ليخبرها أنه نجح في حياته وعمله، فهو لا يرى معنى لنجاحه دون أن يبلغها، ويريد أن يرى فرحتها لنجاحه.

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