بأكثر من 7 ملايين ريال .. انطلاق حمله إخراج سجناء الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر آل سعود أمير منطقة الجوف؛ دشن وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للحقوق الأستاذ زايد الزايد ، مساء أمس الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان

المبارك لعام 1438هـ #حمله_اخراج_سجناء_الجوف ، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الجوف.

هذا وأعلن الأستاذ حمود مشعل السهيان رئيس اللجنة الوطنية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بعد تدشين الحملة عن تبرع سمو أمير منطقة الجوف بمبلغ “مليون” ريال بدأ فيها انطلاقة الحملة، بعدها تحدث رئيس لجنة “تراحم” بالمنطقة الأستاذ

حمود السهيان في كلمة أثنى فيها على سمو أمير المنطقة لدعمه ورعايته للحملة وشكر لسموه دعمه السخي الغير مستغرب من ولاة الأمر حفظهم الله، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يبارك له ويوفقه إلى ما يحب و يرضى، وحثّ السهيان الجميع على التبرع و الدعم و خاصةً مع هذا الشهر الفضيل مستذكرًا و مذكرًا بفضل الصدقة و البذل لمن يستحقه.

بعد ذلك قام الشيخ فخري الشلال بتسليط الضوء على هذه الحملة مبينًا منزلة التراحم والتعاطف في الشريعة الإسلامية، ودور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع.

كما القى فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بالجوف كلمة في هذه المناسبة حث فيها الجميع على فضل

التبرع في هذا الشهر الكريم.

بعد ذلك توالت فقرات الحملة بعدد من الكلمات الوعظية المؤثرة للشيوخ وطلبة العلم، كما ألقيت القصائد الشعرية المعبرة في المناشدة للتبرع والدعم.

كما شارك عددٌ من النجوم في الشعر والرياضة و”التواصل الاجتماعي” في الحملة وتحفيز المتبرعين وشحذ هممهم للتبرع والدعم.

هذا وبلغت التبرعات من الشركات و المؤسسات وفاعلي الخير في أول ساعة للحملة أكثر من أربعة ملايين ريال.

من جانبه ذكر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان؛ المتحدث الإعلامي باسم الحملة بأن الحملة تشهد تفاعلاً متميزًا من المواطنين، حيث

أغلقت في يومها الأول؛ على مبلغ إجمالي 7020160 ريال في مقر الحملة، وبدأت الحملة بالإفراج عن الدفعة الأولى وعددهم 12 سجين، فيما ستواصل اللجنة الافراج عن بقية سجناء دين الحق

الخاص خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الحملة مستمرة على مدار الساعة من خلال استقبال المساهمات والتبرعات عبر حسابات الحملة في مصرف الراجحي آيبان 0380000554608010070076 / البـنك الأهـلي آيـبـان

1210000041351633000106 ، ومن المتوقع بنهاية الحملة اخراج 100 سجين بإذن الله، وبذلك تكون الحملة قد حققت هدفها، مشيراً أن نهاية الحملة فجر الجمعة، مهيباً بمشاركة الجميع في هذا الشهر الكريم.