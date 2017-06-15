 مرور حائل يعتمد الخطة المرورية للعشر الأواخر من رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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مرور حائل يعتمد الخطة المرورية للعشر الأواخر من رمضان

مرور حائل يعتمد الخطة المرورية للعشر الأواخر من رمضان
المناطق - حائل

أنهت إدارة مرور منطقة حائل استعداداتها لتنظيم حركة السير وأدارة الحركة المرورية في الطرق والميادين استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك نظرا لأزياد الكثافة المروريه ، بمشاركة كافة رجال المرور الأداريين وتوزيعهم على المحاور والطرق الرئيسة والمحورية والفرعية .
وتشتمل الخطة المرورية على الانتشار الميداني المبكر وخاصة اوقات الذروة والانتشار المكثف لدوريات المرور الرسمية ، والمرور السري والدراجات النارية ، على جميع المجمعات والأسواق التجارية والجوامع والمساجد التي تقام بها صلاة التراويح والقيام التي تشهد كثافة عالية وذلك لتسهيل حركة السير ورفع مستوى السلامه المروريه ، متمنين السلامة للجميع.

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