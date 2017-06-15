أنهت إدارة مرور منطقة حائل استعداداتها لتنظيم حركة السير وأدارة الحركة المرورية في الطرق والميادين استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك نظرا لأزياد الكثافة المروريه ، بمشاركة كافة رجال المرور الأداريين وتوزيعهم على المحاور والطرق الرئيسة والمحورية والفرعية .
وتشتمل الخطة المرورية على الانتشار الميداني المبكر وخاصة اوقات الذروة والانتشار المكثف لدوريات المرور الرسمية ، والمرور السري والدراجات النارية ، على جميع المجمعات والأسواق التجارية والجوامع والمساجد التي تقام بها صلاة التراويح والقيام التي تشهد كثافة عالية وذلك لتسهيل حركة السير ورفع مستوى السلامه المروريه ، متمنين السلامة للجميع.
مرور حائل يعتمد الخطة المرورية للعشر الأواخر من رمضان
أنهت إدارة مرور منطقة حائل استعداداتها لتنظيم حركة السير وأدارة الحركة المرورية في الطرق والميادين استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذلك نظرا لأزياد الكثافة المروريه ، بمشاركة كافة رجال المرور الأداريين وتوزيعهم على المحاور والطرق الرئيسة والمحورية والفرعية .
التعليقات (٠) اضف تعليق