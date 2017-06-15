 ولي العهد يواسي والد الشهيد الرائد طارق علاقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يواسي والد الشهيد الرائد طارق علاقي

ولي العهد يواسي والد الشهيد الرائد طارق علاقي
جازان - المناطق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية ، مكالمة هاتفية بوالد الشهيد البطل الرائد طارق بن عبداللطيف العلاقي، قدم خلالها التعازي له في استشهاد ابنه بالعوامية في محافظة القطيف، ونقل له خلالها تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبين سموه في مكالمته الهاتفية لوالد الشهيد العلاقي، إن القيادة الرشيدة تفتخر بأبنائها الأبطال الذين سخروا أنفسهم لمواجهة العناصر الإرهابية والتصدي لمخططاتهم قبل تنفيذها حفاظاً لأمن الوطن واستقراره، ووعد سموه بأن كل القطاعات الأمنية جاهزة لمحاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين قبل المساس بأمن الوطن، معبرًا عن عمق التلاحم وقوته بين الشعب السعودي والحكومة الرشيدة في كل زمان ومكان من أجل حماية الوطن من كل من يريد العبث بأمن الوطن.

من جانبه، قدم عبداللطيف العلاقي والد الشهيد “طارق” بوافر الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذه اللفتة الطيبة، واتصاله به لتقديم واجب العزاء في ابنه الشهيد الذي سجل اسمه في تاريخ البطولات لهذا الوطن.

وقال والد الشهيد: لقد زادنا اعتزازًا اتصال ولي العهد وخفف من ألم المصاب، مؤكدًا أن هذا الاتصال الهاتفي يبرهن للعالم أجمع مدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب”.

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