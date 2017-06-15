 الجاسر يحث رجال الأعمال والمواطنين على التبرع لحملة “تراحم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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الجاسر يحث رجال الأعمال والمواطنين على التبرع لحملة “تراحم”

الجاسر يحث رجال الأعمال والمواطنين على التبرع لحملة “تراحم”
الجوف : محمد الحسن

حث محافظ القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر؛ رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة في حملة “تراحم” #حمله_اخراج_سجناء_الجوف ،برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف حفظه الله عبر حسابات الحملة في مصرف
الراجحي آيبان 0380000554608010070076
البـنك الأهـلي آيـبـان
1210000041351633000106
وأشاد الجاسر بالمتبرعين من رجال الأعمال خلال حفل التدشين، مطالبهم بالمزيد، كما أكد الجاسر أن التبرع مطلب شرعي ووطني لإخراج سجناء الدين الخاص، وإن ولاة أمرنا حفظهم الله
يدعون لمثل هذه المناشط الاجتماعية التي تتضاعف في شهر الخير بإذن الله.
كما شكر الجاسر سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر ال سعود على افتتاحه التبرع بمليون ريال، مؤكدا أن ذلك غير مستغرب من سموه حفظه الله.

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