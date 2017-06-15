جمعية ابن القيم بالجوف تدشن حملتها لوقف النهر الجاري

أقامت مساء أمس جمعية ابن القيم الخيرية بالجوف؛ حفل تدشين حملة وقف النهر الجاري؛ التي تستمر حتى 25 رمضان الجاري، وقد حضر حفل التدشين عدد من المشايخ القضاة على رأسهم فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بالجوف، وفضيلة الشيخ عبدالحكيم الحميد رئيس كتابة العدل بسكاكا، وفضيلة الشيخ الدكتور احمد الفالح عضو هيئة التدريس بجامعة الجوف، وفضيلة الشيخ باسم الحميد رئيس كتابة عدل بالإنابة بسكاكا، وفضيلة

الشيخ حمدان الوردي مدير المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بسكاكا، وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية ابن القيم الخيرية فضيلة الشيخ نواف بن نازل الدغماني، وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ احمد عيد الرويلي، ثم تلاها كلمة لفضيلة الشيخ نواف بن نازل الدغماني، رئيس مجلس إدارة جمعية ابن القيم الخيرية بالجوف، أكد فيها على

فضل الوقوف الخاصة بالجمعيات الخيرية، وهي تدرّ على تلك الجمعيات مبالغ مالية تصرف على الفقراء والمساكين واليتامى وأسر السجناء.

ثم تلاها كلمة للشيخ فيصل ضبعان الرويلي المدير التنفيذي لجمعية ابن القيم الخيرية بالجوف، ذكر فيها إحصائيات عن موارد الجمعية، وعن وقف النهر الجاري الأول للجمعية، مؤكدا أن هذا الوقف هو

الأول لنطاق الجمعية، وأن الجمعية قد تم بناء مبنى خاص لها، وسوف تنتقل له بعد عيد الأضحى، شاكراً مجلس إدارة الجمعية على ما قدموه من تطوير للجمعية للتخلص من المباني المستأجرة خلال الفترة الماضية.

ثم القى فضيلة الشيخ نايف بن زايد الزايد رئيس المحكمة العامة بالجوف، كلمة حث فيها الحضور لبذل المال في وقف النهر الجاري، ثم تلاها كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور احمد الفالح عضو هيئة

التدريس بجامعة الجوف، أكد على فضل الوقف وأنه صدقة جارية تبقى مابقيت الجمعية، ثم تلاها كلمة لفضيلة الشيخ عبدالحكيم الحميد رئيس كتابة العدل بسكاكا، قدم من خلالها بتبرع عن والده 100 سهم حاثاً الجميع للتبرع .

ثم كلمة لفضيلة الشيخ حمدان الوردي مدير المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بسكاكا، ايضاً حث من خلال كلمته الحضور على التبرع، وذكر الفضل العظيم في التبرع للوقوف، متبرعاً بـ”100″ سهم.

يذكر أن، مشروع النهر الجاري للجمعية قد بدأ العمل به وتم إنجاز قرابة 10% من المشروع المكون من خمسة أدوار، وهو مشروع يدرّ على 540 أسرة محتاجة، و170 يتيم، وإعانتهم وتوفير سلال غذائية لهم، وكساء للعيد والشتاء، وكذلك ريع الوقف يساعد مطلقات ويعين المكروبين، وأسر سجناء ويساهم في إفطار صائم، وقد تم وضع مقر الحملة عند مقر الوقف تحت الإنشاء.