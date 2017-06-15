 لحملة الثانوية.. وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في الكليات العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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لحملة الثانوية.. وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في الكليات العسكرية

لحملة الثانوية.. وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في الكليات العسكرية
المناطق - الرياض

أعلنت القوات المسلحة السعودية (اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية) عن بدء القبول والتسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة للعام 1438هـ التابعة لوزارة التعليم (تخصص علوم طبيعية).

واشترطت على المتقدم:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (يستثنى من ولد ونشأ مع والده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز البلد الذي ولد فيه).
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
– أن لا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات
– أن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.
– أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.
– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لاتقل عن (60%).
– أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لاتقل عن ( 60%).
– أن يكون قد أدى إختبار الكفايات.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً.
– أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.
– أن يكون المتقدم غير متزوجاً.
– أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كجم) والحد الأعلى (188سم – 95كجم).
– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية
– تعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.
– أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تحتاج ذلك.

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