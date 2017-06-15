وزير خارجية البحرين: ادعاءات حصار وتجويع قطر “باطلة”

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن ادعاءات قطر بالحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة.

وأضاف الوزير، في تغريدات عبر حسابة في تويتر: إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد.

وتابع : العلاقات الأسرية والامتدادات القبلية هي الأساس الراسخ لرسم علاقات الدول بجوارها والعالم.. و ليس العلاقات الطارئة مع من هب و دب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، الشهر الجاري، لزعزعة الدوحة الاستقرار ودعم الإرهاب.