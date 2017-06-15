 وزير خارجية البحرين: ادعاءات حصار وتجويع قطر “باطلة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية البحرين: ادعاءات حصار وتجويع قطر “باطلة”

وزير خارجية البحرين: ادعاءات حصار وتجويع قطر “باطلة”
المناطق - الرياض

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن ادعاءات قطر بالحصار والتجويع باطلة وغير صحيحة.

وأضاف الوزير، في تغريدات عبر حسابة في تويتر: إنما هي خطوات سيادية لحماية أمننا وسلامة أوطاننا مع مراعاة العلاقات الأسرية بين شعبنا الواحد.

وتابع : العلاقات الأسرية والامتدادات القبلية هي الأساس الراسخ لرسم علاقات الدول بجوارها والعالم.. و ليس العلاقات الطارئة مع من هب و دب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، الشهر الجاري، لزعزعة الدوحة الاستقرار ودعم الإرهاب.

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