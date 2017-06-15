 نداء “عاجل” للأمم المتحدة ضد الإرهاب العالمي بقيادة النظام الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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نداء “عاجل” للأمم المتحدة ضد الإرهاب العالمي بقيادة النظام الإيراني

نداء “عاجل” للأمم المتحدة ضد الإرهاب العالمي بقيادة النظام الإيراني
المناطق - الرياض

سلمت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الأربعا، ممثلة بأمينها العام فيصل فولاذ، نداء عاجلا إلى رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضد الإرهاب العالمي بقيادة النظام الإيراني.

وطالبت عدد من المنظمات العربية والدولية، التي وقعت على النداء العاجل المجلس بالكشف والتصدي للإرهاب الصادر والممول من النظام الإيراني للعالم، وإدانة قيادة النظام الإيراني للإرهاب العالمي.

وأكد البيان أن النظام الإيراني ضرب بالقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأخلاقية كافة عرض الحائط. حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأرفق بالبيان سجل النظام الإيراني في دعم الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن إيران تحت نظامها الحالي تعد الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم.

وأشار البيان أن إيران أسست العديد من المنظمات الإرهابية في داخلها (فيلق القدس وغيره) وفي خارجها (حزب الله في لبنان، الحشد الشعبي بالعراق، حزب الله – الحجاز، عصائب أهل الحق في العراق، الميليشيات الطائفية في سوريا، الحوثيون في اليمن، سرايا المختار وسرايا الأشتر في البحرين وغيرها الكثير).

وأوضح البيان أنه على إثر ذلك، “تمت إدانة إيران من قبل الأمم المتحدة، وفرِضت عليها عقوبات دولية، كما أنها دعمت وتواطأت مع منظمات إرهابية أخرى مثل القاعدة وداعش.”

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