 طقس اليوم .. استمرار الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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طقس اليوم .. استمرار الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة

طقس اليوم .. استمرار الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الموجة الحارة على شرق ووسط المملكة, فيما تبقي العوالق الترابية تؤثر على اِلأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران.
كما تستمر السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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