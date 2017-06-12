“النقير” للمرتبة الحادية عشرة

صدر قرار وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله العيبان بترقية مدير ادارة التواصل والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي بصحة عسير الاستاذ سعيد بن عبدالله النقير الى المرتبة الحادية عشرة .

وقد أعرب النقير عن شكره وتقديره لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان وللمسؤولين في وزارة الصحة على هذه الثقة، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.