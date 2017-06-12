الشرعية تتقدم في تعز.. وهروب لميليشيا الحوثي من أرض المعركة

أعدمت الميليشيات الانقلابية عددا من أفرادها الفارين من جبهات القتال شرق مدينة تعز خلال اليومين الماضيين.

وأوضح قائد اللواء 22 ميكا في محافظة تعز العميد صادق سرحان، أن الميليشيات أصيبت بحالة إحباط جراء الخسائر التي منيت بها في اليومين الماضيين، ولاسيما مع تزايد فرار أفرادها من ساحات المعارك تاركين مواقعهم، مضيفا أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى نصب نقاط أمنية في منطقة الحوبان لتصيد وقتل الفارين من أتباعها والعناصر الموالية للمخلوع.

وأشار إلى أن اللواء 22 ميكا يحاصر معسكر قوات الأمن الخاصة، ويستعد حاليا للزحف باتجاه منطقة الحوبان آخر معاقل الميليشيات الانقلابية شرقي مدينة تعز، مضيفا أن السيطرة على الحوبان ستؤدي إلى قطع الإمدادات عن الحوثيين في الجبهات الأخرى.

وأوضح سرحان أن الأعمال القتالية تسير بحسب الخطة العسكرية وتحظى بدعم وتغطية جوية من التحالف العربي، مضيفا أن الميليشيات الانقلابية فشلت في إرسال تعزيزات تشمل آليات وأفرادا إلى قواتها شرق تعز، أمام عزيمة وإرادة الجيش الوطني.

إلى ذلك، كثفت طائرات التحالف العربي قصفها لمواقع الميليشيات في شمال مديرية المخا، ومديرية موزع الواقعة غرب تعز أمس، ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية للحوثيين.