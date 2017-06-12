 “الإليزيه” عن زيارة أمير قطر وولي عهد أبو ظبي: “ما من شيء مؤكد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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“الإليزيه” عن زيارة أمير قطر وولي عهد أبو ظبي: “ما من شيء مؤكد”

“الإليزيه” عن زيارة أمير قطر وولي عهد أبو ظبي: “ما من شيء مؤكد”
المناطق - وكالات

أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الحالية إلى المغرب سيلتقي في باريس في يونيو الجاري مسؤولا إماراتيا للتباحث في الأزمة الخليجية الراهنة.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت في بادئ الأمر أن ماكرون سيعقد في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري في باريس لقاءين منفصلين مع أمير قطر وولي عهد أبو ظبي، لكنها عادت وتراجعت عن هذا الإعلان، مشيرة إلى أن “ما من شيء مؤكد” حتى الآن بخصوص هذين الموعدين.

ووقع الإليزيه في هذا الالتباس أثناء تعقيبه على قول الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في الرباط إثر لقائه العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه سيلتقي “مسؤولا من الإمارات سيصل الأسبوع المقبل إلى باريس”.

ويبذل الرئيس الفرنسي جهودا حثيثة لتهدئة التوتر في الخليج حيث قطعت دول عدة على رأسها السعودية والإمارات علاقاتها مع قطر بعدما اتهمتها بـ”دعم الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة.

 

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