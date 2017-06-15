 شاهد.. “فضل الله”: لا احتكار لبطولات كأس العالم.. ويحق للسعودية نقلها قانونيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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شاهد.. “فضل الله”: لا احتكار لبطولات كأس العالم.. ويحق للسعودية نقلها قانونيا

شاهد.. “فضل الله”: لا احتكار لبطولات كأس العالم.. ويحق للسعودية نقلها قانونيا
المناطق - الرياض

أكد الإعلامي محمد فضل الله، المهتم بحقوق الملكية الفكرية بالمنافسات الرياضية، أنه يحق للسعودية والإمارات نقل البطولات الكروية العالمية وذلك وفقاً لقوانين المنظمة الدولية للحقوق الفكرية في بكين.

وقال فضل الله ضيف نشرة أخبار الرياضة في “العربية”: يتم طرح حقوق نقل المونديال حول العالم بشكل فردي لكل بلد، أما في الشرق الأوسط فيتم منحها لقناة واحدة بسبب تصنيف المنطقة العربية بـ”مينا” وهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم الاختلافات الكبيرة، وفي المقابل تستفيد دول تقع في المنطقة من الحصول على الحقوق بشكل منفرد مثل إيران وإسرائيل وتركيا.

وزاد: لا يوجد احتكار في أوروبا لبطولات كأس العالم وكأس أوروبا، وعندما حاول فيفا تشفير البطولتين قبل 4 أعوام، رفضت المحكمة الأوروبية القرار.

وختمم قائلاً: السعودية والإمارات تستطيعان مراجعة القرار لدى الجهات المعنية وطلب الحصول على الحقوق بشكل منفرد، كما أن دعم قطر للمنظمات الإرهابية ومحاولة فيفا التخلص من قضايا الفساد التي لاحقته قد يساعد في هذا الأمر.

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