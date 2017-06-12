في تصريح قصير.. “الجبير” يربك المسؤولين القطريين

أربك تصريح وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير الذي تضمن استعداد المملكة لتقديم مساعدات إلى قطر، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتاجت إلى ذلك، المسؤولين القطريين، وادعاءاتهم بأن المملكة تفرض حصاراً على قطر.

وقاد هذا التصريح من الوزير، المسؤولين القطريين للتسابق للتصريح على أن قطر ليست محاصرة وتستطيع أن تؤمن احتياجاتها، ولا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية.

ومن هؤلاء المسئولين القطريين، مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية “أحمد الرميحي”، الذي أكد حسب ما جاء في وكالة الأنباء القطرية، أن “قطر لا تحتاج أي إغاثة، كما أنها ما زالت تقدم المساعدات الى المناطق المنكوبة”.

وأوضح الجبير، خلال لقاء جمعه مع نظيره لأمريكي، يوم الثلاثاء، أن مقاطعة قطر ليست حصارا، مضيفا أن المملكة مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة.

وأضاف الجبير، أن موانئ قطر ومطاراتها ما تزال مفتوحة، لكن المملكة منعت شركات الطيران القطرية أن تعبر أجواءها كما منعت السفن القطرية من دخول مياهها، وهو أمر سيادي تتخذه الدول.