 لماذا أجّل رئيس الوزراء العراقي زيارته للمملكة ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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لماذا أجّل رئيس الوزراء العراقي زيارته للمملكة ؟

لماذا أجّل رئيس الوزراء العراقي زيارته للمملكة ؟
المناطق - الرياض

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المملكة “ستتم قريبا وفي مكة المكرمة، التي وصلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء قادمًا من جدة لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان”.

وقالت المصادر اليوم الخميس، إن تأجيل الزيارة التي كانت مقررة أمس الأربعاء، جاء بناء على طلب عراقي، و”يعود لأسباب داخلية عراقية “، دون أن تكشف عن أية تفاصيل أخرى، مؤكدة أن الزيارة ستأتي ضمن جولة للعبادي في عدد من دول المنطقة.

واتهم النائب عن دولة القانون، “جاسم محمد جعفر”، أمس المملكة بـ”تعمد نشر خبر زيارة العبادي إلى الرياض بهدف إحراج العراق ومعرفة موقفه من الأزمة الخليجية الأخيرة” على حد قوله.

إلا أن مصدرًا في السفارة العراقية رفض الكشف عن هويته، أبدى استغرابه من تصريحات جعفر، وقال “أين هو الإحراج حين يزور شقيق شقيقه؟”.

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