تحذيرات من برمجية خبيثة على الهواتف.. تعرف عليها الآن

اكتشف خبراء كاسبرسكي لاب، حصان طروادة جديداً غير اعتيادي ينتشر في متجر غوغل بلاي، وقالوا إن بإمكان حصان طروادة الجديد، والمعروف باسم Dvmap الحصول على صلاحية الوصول إلى الجذر في أجهزة الهواتف المتنقلة بنظام أندرويد ، كما يمكنه أيضاً التحكم بالجهاز عن طريق حقن الكود البرمجي الخبيث في مكتبة النظام.

وأوضح الخبراء أنه وفي حال نجح في ذلك، يقوم مباشرة بحذف بيانات الوصول إلى الجذر، مما يساعد على تجنب اكتشافه. يذكر أن حصان طروادة الذي أبلغ عن وجوده لـشركة غوغل، قد تم تنزيله من متجر غوغل بلاي أكثر من 50 ألف مرة منذ شهر آذار/مارس2017. كما أبلغت كاسبرسكي لاب عن اكتشاف حصان طروادة لـشركة غوغل، وتم الآن إزالته من المتجر.

وأشار خبراء شركة أمن المعلومات الروسية إلى أن استخدام تقنية حقن الكود في نظام الضحية يعد تطوراً خطيراً جديداً في مشهد البرمجيات الخبيثة المستهدفة للأجهزة المتنقلة. ونظراً لإمكانية استخدام هذا النهج لتفعيل أنماط برمجية خبيثة حتى في حال حذف بيانات الوصول إلى الجذر، فإن أي حلول أمنية وتطبيقات مصرفية مزودة بخصائص الكشف عن الجذر التي يتم تثبيتها بعد الإصابة لن تتمكن من الكشف عن وجود مثل هذه البرمجية الخبيثة.

وأضاف الخبراء أنه ومع ذلك، فإن تعديل مكتبات النظام هي في الواقع عملية محفوفة بالمخاطر وقد لا تكلل بالنجاح. وتوصل الباحثون أثناء مراقبتهم لبرمجية Dvmap إلى أن هذه الأخيرة تقوم بالإبلاغ عن كل تحرك ونشاط لها إلى خادم التحكم والسيطرة، وذلك على الرغم من عدم ورود أي استجابة أو تعليمات من الخادم المعني. وهذا يشير إلى أن البرمجية الخبيثة ليست جاهزة تمامًا أو قد تم تفعيلها.

وتنتشر برمجية Dvmap الخبيثة على شكل لعبة في متجر غوغل بلاي. ولتخطي إجراءات الفحص والتحقق الأمني المطبقة في المتجر، قام مطورو البرمجية المذكورة بتحميل تطبيق نظامي ونظيف في المتجر بنهاية شهر آذار/مارس 2017. ثم قاموا بتحديث هذا التطبيق بمعلومات خبيثة لفترة قصيرة من الزمن قبل تحميل إصدار آخر نظيف. وفي غضون أربعة أسابيع، كرر أولئك تلك العملية لخمس مرات على الأقل.

وأوضح خبراء كاسبرسكي لاب أن برمجية حصان طروادة Dvmap تقوم بتثبيت نفسها على جهاز الضحية على مرحلتين. وأثناء المرحلة الأولية، تحاول البرمجية الحصول على صلاحية الوصول إلى الجذر على الجهاز. وفي حال نجاحها، تقوم بتثبيت عدد من الأدوات، بعضها مزود بتعليقات وملاحظات مكتوبة باللغة الصينية.