 أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 20 رمضان 1438 هجريا, الموافق 15 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر

أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر
جازان - امل بهكلي

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 21 رمضان 1438 حتى بداية عودة العمل الرسمي وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محافظ صبيا أ.علي بن موسى زعلة أن سمو أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.
وأضاف “زعلة” أن أمير المنطقة سيكون متواجداً على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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