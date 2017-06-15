فيلم يحكي حياة الروائي عبدالعزيز مشري بفنون الباحة

عرضت جمعية الثقافة والفنون بالباحة ممثلة بالمقهى الثقافي فيلم توثيقي للروائي عبدالعزيز مشري بمقهى أطياف

وأوضح الدكتور علي الرباعي مشرف المقهى الثقافي بـفنون الباحة أن الفيلم يعرض للمرة الأولى بالباحة ويحكي قصة وحياة الروائي عبدالعزيز مشري ومشواره مع الكتابة والروائية من إخراج الكاتب علي عفيفي.

وأضاف أن الفيلم يعرض عدد من شهادات أصدقاء عبدالعزيز مشري خلال الفترة الماضية ويحكي تجربة بعض أعماله الفنية من رسم تشكيلي وكتابة للقصة وللروائية.

من جهته علق الأستاذ علي البيضاني مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة أن الفيلم سرد للمشاهد حكاية الروائي عبدالعزيز مشري مع الروائية وكيف بدأ من القرية التي خرج منها في الصغر، وأشار البيضاني أن أعمال مشري جديرة بالقراءة والاقتناء لأنها تحكي حياة القرية الصغيرة بذاك الوقت.

وقدم البيضاني شكره لمقهى أطياف وللمهندس عبدالرحمن مهدي على استضافة الجمعية وعرض الفيلم، حضر الفيلم الأستاذ مهدي الكناني مدير المركز الإعلامي بمحافظة المندق والشاعر عبدالعزيز أبو لسه والدكتور سعيد الجعيدي والروائي محمد الغتوري وعدد من المهتمين بالمجال الثقافي والفني.